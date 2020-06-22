Украина поддержала призыв генсека ООН к глобальному прекращению огня

Фото: Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Украина стала 170 страной, которая выразила поддержку

Украина стала 170 страной, которая поддержала призыв генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша к глобальному прекращению огня. Призыв генсека был обнародован 23 марта 2020 года.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Facebook.

Заявление Гуттериша было связано с пандемией коронавируса в мире. Украина выразила свою поддержку почти через два месяца.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с продолжением боевых действий в разных уголках мира, особенно в условиях глобального кризиса в сфере здравохранения, а также разрушительным воздействием войны на тех, кто остается наиболее уязвимым, особенно на женщин и детей", - говорится в заявлении украинской стороны.

Также украинские дипломаты призывают все страны-участницы ООН отреагировать на обращение генсека и прекратить огонь в разных уголках мира.

Фото: список стран, которые поддержали призыв генсека ООН (facebook.com/UKRinUN)

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19.

Кроме того, Гутерриш заявлял, что пандемия коронавируса "стремительно превращается в кризис в области прав человека".

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Автор: Инна Собора