UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина - одна из нас, мы хотим, чтобы они были в ЕС, - президент Еврокомиссии

Автор: Наталья Скороход

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен счиает, что Украина должна вступить в Евросоюз. Об этом она заявила в интервью Euronews.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Она отметила, что считает Украину частью Евросоюза.

"Украина - одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что Евросоюз и другие страны вводят жесткие санкции против России. Страну отключат не только от SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка.

Также сообщалось, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Решение принято президентом Еврокомиссии за войну РФ в Украине.

Также мы писали, что ЕС профинансирует закупку оружия для Украины. Такое решение принято впервые в истории Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз