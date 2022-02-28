Украина - одна из нас, мы хотим, чтобы они были в ЕС, - президент Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен счиает, что Украина должна вступить в Евросоюз. Об этом она заявила в интервью Euronews.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Украина - одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что Евросоюз и другие страны вводят жесткие санкции против России. Страну отключат не только от SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка.

Также сообщалось, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Решение принято президентом Еврокомиссии за войну РФ в Украине.

Также мы писали, что ЕС профинансирует закупку оружия для Украины. Такое решение принято впервые в истории Евросоюза.