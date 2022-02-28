Україна-одна з нас, ми хочемо, щоб вони були в ЄС, - президент Єврокомісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен вважає, що Україна повинна вступити до Євросоюзу. Про це вона заявила в інтерв'ю Euronews.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

"Україна - одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Нагадаємо, що Євросоюз та інші країни вводять жорсткі санкції проти Росії. Країну відключать не тільки від SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку.

Також повідомлялося, що Євросоюз закрив небо для російських літаків. Рішення прийнято президентом Єврокомісії за війну РФ в Україні.

Також ми писали, що ЄС профінансує закупівлю зброї для України. Таке рішення прийнято вперше в історії Євросоюзу.