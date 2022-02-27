ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине

Европейский союз на фоне войны России против Украины впервые профинансирует закупку и поставку оружия для Киева. И закроет небо для российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Европейский союз профинансирует закупку и поставку оружия Украине и закроет воздушное пространство для России", - заявила она.

Она уточнила, что небо будет закрыто для всех российских самолетов.

"Наше воздушное пространство закрыто для всех россиян, и в том числе для частных самолетов российских олигархов", - сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, она отметила, что были введены новые санкции против белорусского экспорта. Президент Еврокомиссии анонсировала запрет в ЕС российских СМИ RT (ранее Russia Today) и Sputnik.