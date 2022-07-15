Украина обязалась не применять HIMARS по территории России
Украина обязалась не использовать высокоточное американское оружие, включая HIMARS, по объектам на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минобороны Алексея Резникова в интервью BBC News Украина.
По словам министра, соответствующие обязательства он прописал в письме своему американскому коллеге. В нем он уточнил, что Украина будет использовать поставляемое оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных территорий.
К тому же, Пентагон интересовался, будет ли Киев применять это оружие по оккупированному Крыму.
"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он (глава Пентагона Ллойд Остин - ред.) ответил: мы тебя поняли", - рассказал Резников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.
Кроме того, Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки касаемо дальнобойных ракет для американской РСЗО.
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