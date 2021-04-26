ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия объявила о высылке еще одного украинского дипломата

Новина українською → Москва, Понедельник 26 апреля 2021 17:12
Россия объявила о высылке еще одного украинского дипломата Фото: МИД России высылает еще одного украинского дипломата (gettyimages)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация после высылки консула Александра Сосонюка вышлет еще одного украинского дипломата. На этот раз сотрудника посольства в Москве.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Сообщается, что дипломата вышлют в связи с якобы "недружественными действиями украинской стороны". Речь идет о высылке сотрудника посольства России в Киеве Евгения Черникова. В связи с этим дипломата из посольства в Москве объявили "persona non grata".

"Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве", - говорится в сообщении.

При этом в МИД России не раскрывают имя этого украинского дипломата.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". А 22 апреля его выслали с территории России.

В ответ на это МИД Украины объявил старшего дипломата посольства России Евгения Черникова "persona non grata". Он тоже покинул страну на прошлой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина дипломаты
NEWS
Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     
Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"