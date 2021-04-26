Россия объявила о высылке еще одного украинского дипломата
Российская Федерация после высылки консула Александра Сосонюка вышлет еще одного украинского дипломата. На этот раз сотрудника посольства в Москве.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Сообщается, что дипломата вышлют в связи с якобы "недружественными действиями украинской стороны". Речь идет о высылке сотрудника посольства России в Киеве Евгения Черникова. В связи с этим дипломата из посольства в Москве объявили "persona non grata".
"Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве", - говорится в сообщении.
При этом в МИД России не раскрывают имя этого украинского дипломата.
Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". А 22 апреля его выслали с территории России.
В ответ на это МИД Украины объявил старшего дипломата посольства России Евгения Черникова "persona non grata". Он тоже покинул страну на прошлой неделе.