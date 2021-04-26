Россия объявила о высылке еще одного украинского дипломата

Российская Федерация после высылки консула Александра Сосонюка вышлет еще одного украинского дипломата. На этот раз сотрудника посольства в Москве.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России .

Сообщается, что дипломата вышлют в связи с якобы "недружественными действиями украинской стороны". Речь идет о высылке сотрудника посольства России в Киеве Евгения Черникова. В связи с этим дипломата из посольства в Москве объявили "persona non grata".

"Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве", - говорится в сообщении.

При этом в МИД России не раскрывают имя этого украинского дипломата.