Украина проведет масштабные учения на границе с Россией  

На фоне стягивания российских войск Украина объявила масштабные антитеррористические учения в приграничных с Россией районах. Учения начнутся завтра, 14 апреля.
Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.
Сообщается, что завтра начнутся многоэтапные антитеррористические учения СБУ в Харьковской области. Тренировки продлятся до конца мая и будут сосредоточены на приграничных районах.
В учениях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка и других ведомств. Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с применением боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.
В СБУ предупредили, что на отдельных территориях будут досматривать гражданский транспорт, проверять документы. В связи с этим местных жителей просят при себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Напомним, в Офисе президента ожидают, что численность российских войск возле границ Украины вскоре должна удвоиться.
Накануне появилось видео с масштабным лагерем российских войск возле границ Украины. Украинская сторона считает, что стягивание российских войск свидетельствует о планах Москвы устроить провокацию с целью эскалации военного конфликта.