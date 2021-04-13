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Україна проведе масштабні навчання на кордоні з Росією

Автор: РБК-Україна

На тлі стягування російських військ Україна оголосила масштабні антитерористичні навчання в прикордонних з Росією районах. Навчання розпочнуться завтра, 14 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Повідомляється, що завтра почнуться багатоетапні антитерористичні навчання СБУ в Харківській області. Тренування триватимуть до кінця травня і будуть зосереджені на прикордонних районах.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку та інших відомств. Навчання пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, з застосуванням бойової вогнепальної зброї, військової техніки радіотехнічних засобів.

В СБУ попередили, що на окремих територіях будуть оглядати цивільний транспорт, перевіряти документи. У зв'язку з цим місцевих мешканців просять при собі мати документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, в Офісі президента очікують, що чисельність російських військ біля кордонів України незабаром має подвоїтися.

Напередодні з'явилося відео з масштабним табором російських військ біля кордонів України. Українська сторона вважає, що стягування російських військ свідчить про плани Москви влаштувати провокацію з метою ескалації військового конфлікту.

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