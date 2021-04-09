Украина обвинила Иран в манипуляциях в связи с катастрофой МАУ

"Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы... Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единой верной. При этом, отсутствует анализ причин и цепи событий, которые привели к ней, если такая ошибка действительно стала роковой", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Украина подала более 90 страниц комментариев к проекту финального отчета причин катастрофы, который был подготовлен Ираном. При этом иранская сторона комментарии не учла.

"Украина не примет на веру любую озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами, версию сбития PS752. Иран всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке, и… даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке… Это означает, что правильные выводы не будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится", - отметили в МИД.

В министерстве заявили, что Иран до сих пор не предоставил Украине значительную часть материалов, включая факты и доказательства, которые обещал предоставить полгода назад.

"Самое главное, что Иран задолжал семьям погибших - это правда. Украина также верит, что у руководства Ирана достаточно смелости, мудрости и дальновидности не только для того, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу, но и чтобы принять все его последствия", - резюмировали в ведомстве.