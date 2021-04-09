Україна звинуватила Іран в маніпуляціях у зв'язку з катастрофою МАУ

"Іранська сторона маніпулює, коли говорить, що під час двох раундів переговорів були надані пояснення про причини катастрофи... Іран наполягає на версію людської помилки як єдиної вірної. При цьому, відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка дійсно стала фатальною", - йдеться в заяві.

У МЗС додали, що Україна подала понад 90 сторінок коментарів до проекту фінального звіту причин катастрофи, який був підготовлений Іраном. При цьому іранська сторона коментарі не врахувала.

"Україна не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію збиття PS752. Іран всіма силами намагається просунути вигідну для себе версію про людську помилку, і... навіть не намагається проаналізувати причини, які призвели до фатальної помилки... Це означає, що правильні висновки не будуть зроблені, і безпеку цивільної авіації не покращиться", - зазначили в МЗС.

У міністерстві заявили, що Іран досі не надав Україні значну частину матеріалів, включаючи факти і докази, які обіцяв надати півроку тому.

"Найголовніше, що Іран заборгував сім'ям загиблих - це правда. Україна також вірить, що у керівництва Ірану достатньо сміливості, мудрості і далекоглядності не тільки для того, щоб взяти на себе відповідальність за катастрофу, але й щоб прийняти всі його наслідки", - резюмували у відомстві.