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Україна обговорювала з МВФ питання реструктуризації зовнішнього боргу

Новини » Політика     27.03.2020 - 21:01
Україна обговорювала з МВФ питання реструктуризації зовнішнього боргу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський поки не отримав відповіді від МВФ

Питання реструктуризації зовнішнього боргу України обговорювалось з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, у кожні розмові з представниками МВФ він закликає збільшити фінансову підтримку України.

"Важливим для мене у всіх дзвінках з МВФ було домовитись про збільшення та отримати для України у двічі більше грошей. Про реструктуризацію боргів та перенесення термінів ми теж говорили. Я ще не отримав відповіді", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд веде переговори з міжнародними партнерами щодо реструктуризації зовнішнього боргу України. Шмигаль наголосив, що Україна конкурує за дешевий фінансовий ресурс для державного бюджету.

Як писало РБК-Україна, державний та гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2019 року склав 1 998,28 млрд грн, або 84,36 млрд доларів. Минулого року витрати держбюджету на погашення державного боргу становили 345,2 млрд грн, а з обслуговування - 119,2 млрд грн.

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Новини України Володимир Зеленськийреструктуризация долгаМВФ
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