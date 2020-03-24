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Правительство ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга, - Шмыгаль

Новости » Политика     24.03.2020 - 01:07
Правительство ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга, - Шмыгаль
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина конкурирует со многими государствами мира за дешевый финансовый ресурс для бюджета

Кабинет министров ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня Украина конкурирует со многими государствами мира за дешевый финансовый ресурс для бюджета.

"Мы действительно сегодня фактически остановили страну, остановлен транспорт и межобластное сообщение. Второй вопрос - это внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать. И мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны в мире сегодня стараются занять или получить помощь и мы сегодня делаем так, как делают все развитые страны. Мы сегодня конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета. Это источники от наших международных партнеров: и МВФ, и ЕС и ЕБРР. Со всеми этими учреждениями мы ведем переговоры", - заявил Шмыгаль.

Отметим, что Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов.

Напомним, что Национальный банк Украины договаривается с МВФ о две программы поддержки. Сейчас активизирована переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

Кроме того, 16 марта президент Владимир Зеленский обратился к Международному валютному фонду за финансовой помощью для преодоления последствий коронавирус в Украине.

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