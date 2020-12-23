Украина обсуждает с США возможную замену компьютерного оборудования Huawei

Украина обсуждает с США возможную замену устаревшего оборудования в украинском Министерстве иностранных дел новыми образцами. В МИД считают, что это позволит усилить кибервозможности Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Соответствующее заявление в МИД сделали после того, как в СМИ появилась информация о возможной замене всего компьютерного оборудования Huawei в главном дипломатическом ведомстве Украины.

При этом в МИД отметили, что Украина и США являются стратегическими партнерами и сотрудничают в политической, экономической и военной сферах.

"Одним из важных направлений такого сотрудничества является взаимодействие в сфере киберзащиты и кибербезопасности. Мы высоко ценим помощь, которую американская сторона предоставляет на усиление киберсспособностей нашего государства. Такая помощь может предусматривать, в частности, и замену устаревшего оборудования новыми образцами. Украинская сторона уже обсуждала с американскими партнерами этот вопрос", - отметили в МИД.

Перспектива замены компьютерного оборудования будет определена "исходя из финансовых ресурсов и по результатам двусторонних консультаций".

Ранее РБК-Украина писало, что Национальный координационный центр кибербезопасности предупредил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за недавних хакерских атак в США.

Также сообщалось, что СБУ хочет тщательнее заняться кибербезопасности.