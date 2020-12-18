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СБУ решила тщательнее заняться кибербезопасностью

Украина, Пятница 18 декабря 2020 11:48
СБУ решила тщательнее заняться кибербезопасностью
Фото: большинство кибератак происходит из России (pixabay)
Автор: РБК-Украина

СБУ решила тщательно заняться кибербезопасностью

Органы власти должны улучшать информационную и кибербезопасность и противодействовать кибератакам на новом уровне. Этими вопросами годами никто не занимался системно.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Twitter.

Глава СБУ Иван Баканов на совещании с представителями министерств и ведомств заявил, что вопросами кибербезопасности годами никто не занимался системно, и нужно выводить противодействие кибератакам на новый уровень.

"Реальные масштабы проникновения на информресурсы органов власти впечатляют - атаки происходят почти каждый день. Мы провели их детальный анализ. Выводы просты - нужно действовать немедленно и системно", - отметил Иван Баканов.

По его словам, на борьбу с Украиной, особенно в сфере информационной и кибербезопасности, Россия "направляет огромные силы".

В службе добавили, что более 70% кибератак на органы власти происходит со стороны России. По прогнозам, в основном объектами в 2021 году станут системы электронного документооборота, электронная почта, объекты критической инфраструктуры.

Напомним, вчера хакеры осуществили атаку на сети секретариата Уполномоченного по защите государственного языка. Атаку удалось остановить штатным IT-специалистам.

РБК-Украина писало, что в магазине мобильных приложений Google Play Store появилась программа, которая замаскирована под украинское военное радио "Армия FM". При этом данное приложение транслирует российскую пропаганду. Сначала об этом на странице в Facebook сообщил один из военных ВСУ, впоследствии информация об обнаружении приложения появилась и на сайте Минобороны.

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