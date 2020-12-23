Україна обговорює з США можливу заміну комп'ютерного обладнання Huawei

Україна обговорює з США можливу заміну застарілого обладнання в українському Міністерстві закордонних справ новими зразками. У МЗС вважають, що це дозволить посилити кіберспроможності України.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

Відповідну заяву в МЗС зробили після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про можливу заміну всього комп'ютерного обладнання Huawei в головному дипломатичному відомстві України.

При цьому в МЗС зазначили, що Україна і США є стратегічними партнерами і співпрацюють у політичній, економічній і військовій сферах.

"Одним з важливих напрямків такого співробітництва є взаємодія в сфері кіберзахисту і кібербезпеки. Ми високо цінуємо допомогу, яку американська сторона надає на посилення кіберспроможності нашої держави. Така допомога може передбачати, зокрема, і заміну застарілого обладнання новими зразками. Українська сторона вже обговорювала з американськими партнерами це питання", - відзначили в МЗС.

Перспектива заміни комп'ютерного обладнання буде визначена "виходячи з фінансових ресурсів і за результатами двосторонніх консультацій".

Раніше РБК-Україна писало, що Національний координаційний центр кібербезпеки попередив про високому рівні кіберзагрози в Україні з-за недавніх хакерських атак в США.

Також повідомлялося, що СБУ хоче ретельніше зайнятися кібербезпеки.