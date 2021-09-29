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Украина обсудила с Кувейтом признание COVID-сертификатов

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина предлагает Кувейта договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Такой вопрос поднимался во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Дмитрия Сеника с заместителем главы МИД Кувейта Сами Аль-Хамадом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Стороны обсудили признание сертификатов вакцинации от коронавируса, в частности цифровых, которыми украинцы могут воспользоваться благодаря приложению "Дия". Взаимопризнание должно упростить заграничные поездки граждан обеих стран.

Также представители стран обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества, а также подготовку заседания совместной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в туристической и авиационной сферах, в частности обсуждалось открытие прямого авиасообщения между Украиной и Кувейтом.

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