Україна обговорила з Кувейтом визнання COVID-сертифікатів

Україна пропонує Кувейту домовитися про взаємовизнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Таке питання підіймалося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Дмитра Сеніка з заступником глави МЗС Кувейту Самі Аль-Хамадом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського МЗС.
Сторони обговорили визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу, зокрема цифрових, якими українці можуть скористатися завдяки застосунку "Дія". Взаємовизнання має спростити закордонні поїздки громадян обох країн.
Також представники країн обговорили активізацію інвестиційної співпраці, а також підготовку засідання спільної комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва.
Окрема увага була приділена зміцненню взаємодії в туристичній та авіаційній сферах, зокрема обговорювалося відкриття прямого авіасполучення між Україною та Кувейтом.