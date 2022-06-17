Украина в ОБСЕ: российские оккупанты создали десятки фильтрационных лагерей и тюрем

Российские оккупанты создали на захваченных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" , об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ОБСЕ.

Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений оккупантами в Украине.

Пытки, гендерное насилие, похищение людей стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

Цымбалюк напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

"Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся и поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - заявил он.

Напомним, в Мариуполе оккупационная самопровозглашенная власть приняла решение остановить перемещение между районами города и запретила выезд из него. Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия и ищут проукраинских граждан.

РБК-Украина писало о том, оккупанты только за неделю принудительно вывезли до фильтрационного лагеря около 3 тысяч мариупольцев, среди которых более 300 детей.

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