ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина в ОБСЕ: российские оккупанты создали десятки фильтрационных лагерей и тюрем

Новина українською →
Вена, Пятница 17 июня 2022 03:06
Украина в ОБСЕ: российские оккупанты создали десятки фильтрационных лагерей и тюрем Фото: российские оккупанты создали десятки фильтрационных лагерей и тюрем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты создали на захваченных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ОБСЕ.

Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений оккупантами в Украине.

Пытки, гендерное насилие, похищение людей стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

Цымбалюк напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

"Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся и поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - заявил он.

Напомним, в Мариуполе оккупационная самопровозглашенная власть приняла решение остановить перемещение между районами города и запретила выезд из него. Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия и ищут проукраинских граждан.

РБК-Украина писало о том, оккупанты только за неделю принудительно вывезли до фильтрационного лагеря около 3 тысяч мариупольцев, среди которых более 300 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена