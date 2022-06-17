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Україна в ОБСЄ: російські окупанти створили десятки фільтраційних таборів і в'язниць

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Відень, П'ятниця 17 червня 2022 03:06
Україна в ОБСЄ: російські окупанти створили десятки фільтраційних таборів і в'язниць Фото: російські окупанти створили десятки фільтраційних таборів і в'язниць (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти створили на захоплених територіях не менше 20 фільтраційних таборів і в'язниць.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк В ОБСЄ.

Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень окупантами в Україні.

Тортури, гендерне насильство, викрадення людей стало "частиною російської політики по злому свободи жителів окупованих територій України".

Цимбалюк нагадав про в'язницю "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

"Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться і тому ми повинні зупинити поширення Росією цієї в'язниці по всій Україні", - заявив він.

Нагадаємо, у Маріуполі окупаційна самопроголошена влада прийняла рішення зупинити переміщення між районами міста і заборонила виїзд з нього. Окупанти продовжують фільтраційні заходи і шукають проукраїнських громадян.

РБК-Україна писало про те, окупанти тільки за тиждень примусово вивезли до фільтраційного табору близько 3 тисяч маріупольців, серед яких понад 300 дітей.

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