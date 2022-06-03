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В Мариуполе оккупанты запретили выезд из города: что происходит

Новина українською →
Украина, Пятница 03 июня 2022 18:44
В Мариуполе оккупанты запретили выезд из города: что происходит Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе оккупационная самопровозглашенная власть приняла решение остановить перемещение между районами города и запретила выезд из него. Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия и ищут проукраинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, вчера на совещании российских военных, донецкой оккупационной власти и коллаборантов Мариуполя было принято решение о необходимости усиления режима фильтрации.

"Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две - рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине. Поэтому будут усилены карательно-поисковые отряды и процесс поиска проукраинского актива", - пишет Андрющенко.

Он добавляет, что назначение мэра Иващенко главой штаба тер обороны "ДНР" - фактически дорога на кладбище.

"Это следствие недовольства и введения персональной ответственности за антироссийские настроения города. В кулуарах обсуждался вопрос риска холеры и мора рыбы в акватории Азова. Решили пока де-факто закрыть город на карантин, остановив выезд. Ожидаемо, очередная глупость. Мариупольцы, не возвращайтесь. Ни в коем случае. Кто в городе - бежит даже через Россию в дружественных стран. Дальше будет более жестоко", - сообщил он.

Напомним, оккупанты намерены на руинах Мариуполя обустроить "курорт" со всевозможными аттракционами, и даже в своих заявлениях замахиваются на аналог Диснейленда. Русские уже строят планы о поездке в захваченный украинский город, где погибли десятки тысяч мирных жителей, чтобы там "отдохнуть".

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