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Украина в ОБСЕ призвала присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Вена, Четверг 15 октября 2020 22:59
Украина в ОБСЕ призвала присоединиться к платформе по деоккупации Крыма
Фото: ОБСЕ (flickr_com_oscepa)
Автор: Артур Родивилов

Украина призвала страны-участницы ОБСЕ поддержать усилия в рамках платформы по деоккупации Крыма. В том числе Киев просит поддержать инициативу во время заседания Совета министров организации в декабре в Тиране.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает "Укринформ".

По его словам, инициатива направлена ​​на то, чтобы собрать под ее "зонтиком" все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, включая ОБСЕ, другие международные правительственные и неправительственные форумы.

Дипломат отметил, что пока ОБСЕ привлечена к урегулированию конфликта на Донбассе через деятельности СММ и в ТКГ, однако "этого нельзя сказать о Крыме, в доступе международных мониторинговых механизмов которому российская оккупационная власть продолжает отказывать".

Отметим, платформа по деоккупации Крыма должна стать новой международной площадкой для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова. Эта платформа будет охватывать несколько уровней, самый высокий из них - лидеры государств.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил о готовности Европейского союза присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Украина также планирует пригласить Россию к платформе по деоккупации Крыма, но в МИД сомневаются, что Москва присоединится к этой инициативе.

Кроме того, в МИД Украины надеются, что к платформе по деоккупации Крыма присоединится Германия.

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