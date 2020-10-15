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Україна в ОБСЄ закликала приєднатися до платформи з деокупації Криму

Відень, Четвер 15 жовтня 2020 22:59
Україна в ОБСЄ закликала приєднатися до платформи з деокупації Криму
Фото: ОБСЄ (flickr_com_oscepa)
Автор: Артур Родивилов

Україна закликала країни-учасниці ОБСЄ підтримати зусилля в рамках платформи з деокупації Криму. У тому числі Київ просить підтримати ініціативу під час засідання Ради міністрів організації в грудні в Тирані.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає "Укрінформ".

За його словами, ініціатива спрямована на те, щоб зібрати під "парасолькою" всі тематичні заходи та ініціативи щодо кримського питання у рамках міжнародних організацій, включаючи ОБСЄ, інші міжнародні урядові та неурядові форуми.

Дипломат зазначив, що поки ОБСЄ залучена до врегулювання конфлікту на Донбасі через діяльність СММ і ТКГ, однак "цього не можна сказати про Крим, у доступі міжнародних моніторингових механізмів якому російська окупаційна влада продовжує відмовляти".

Зазначимо, платформа з деокупації Криму має стати новим міжнародним майданчиком для обговорення проблем окупованого Росією півострова. Ця платформа буде охоплювати декілька рівнів, найвищий з них - лідери держав.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про готовність Європейського союзу приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Україна також планує запросити Росію до платформи з деокупації Криму, але у МЗС сумніваються, що Москва приєднається до цієї ініціативи.

Крім того, в МЗС України сподіваються, що до платформи з деокупації Криму приєднається Німеччина.

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