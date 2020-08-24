Украина надеется на участие Германии в платформе по деоккупации Крыма

Фото: Дмитрий Кулеба и Хайко Маас (mfa.gov.ua)

Кулеба ознакомил Мааса с целями платформы по Крыму

Во время встречи министров иностранных дел Украины и Германии украинская сторона отметила важность сохранения вопроса деоккупации Крыма на международной повестке дня. Министры также обсудили реализацию Крымской платформы.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ознакомил своего немецкого коллегу Хайко Мааса с содержанием и целями платформы по деоккупации Крыма.

Кулеба выразил уверенность, что Германия и другие международные партнеры будут активно сотрудничать с Украиной в рамках реализации инициативы по созданию Крымской платформы.

Напомним, Украина хочет создать отдельную платформу для деоккупации Крыма; к ней хотят привлечь Великобританию и Соединенные Штаты Америки.

Присоединиться к Крымской платформе также предложили Польше; создание платформы обсуждали на встрече глав МИД Украины и Польши.

Кроме того, как площадку для деоккупации Крыма в украинском МИД рассматривают Тюркский союз; украинская сторона пытается получить статус наблюдателя в этом союзе.