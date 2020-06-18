Украина в ОБСЕ: необходимо отменить российское законодательство на Донбассе

Украинский суверенитет должен быть восстановлен на оккупированной Россией территории Донбасса. Для этого там необходимо отменить российские законы, налоговую систему и валюту.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

По словам Цимбалюка, Украина продолжает попытки урегулировать и смягчить последствия российской агрессии в социально-экономической и гуманитарной сферах, а также сфере безопасности.

Дипломат напомнил, что на заседании Трехсторонней контактной группы 15 июня украинская сторона подчеркнула необходимость полного установления украинского суверенитета на оккупированном Донбассе, в том числе восстановления системы налогообложения.

"Необходимо провести инвентаризацию государственного и частного имущества на Донбассе. Речь идет о предприятиях всех форм собственности, включая отделения банковских учреждений, которые были экспроприированы российской стороной", - добавил он.

Напомним, к возвращению Донбасса в правовое поле Украины также призывала украинская делегация в ТКГ.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза планируют на предстоящем саммите рассмотреть вопрос выполнения минских договоренностей по урегулированию на Донбассе.