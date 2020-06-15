Украина в ТКГ: оккупированный Донбасс нужно вернуть в правовое поле

Фото: Конституция Украины (rada.gov.ua)

Также делегация настаивает на проведении инвентаризации государственного и частного имущества на этих территориях

Украина настаивает на полном восстановлении украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, делегация подчеркивает необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на этих территориях.

Об этом в понедельник, 15 июня, шла речь на продолжении заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), передает пресс-служба Офиса президента.

"Украинская делегация в ТКГ подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля", - говорится в сообщении.

Также делегация настаивает на проведении инвентаризации государственного и частного имущества в ОРДЛО.

"Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в частности отделений банковских учреждений", - говорится в сообщении

Кроме того, представители Украины настаивали на обеспечении украинской мобильной связью и водоснабжением жителей этих территорий.

"В конце работы гуманитарной группы украинская сторона вновь инициировала проведение внеочередного заседания этой группы. Представитель ОБСЕ поддержал предложение Украины. Также в рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены три стороны - это Украина, Россия и ОБСЕ", - резюмируется.

Напомним, ранее Украина в ТКГ озвучила условия для проведения выборов на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что оккупированный Донбасс полностью остался без украинской связи.

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Автор: Максим Зайченко