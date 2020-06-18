Україна в ОБСЄ: необхідно скасувати російське законодавство на Донбасі

Український суверенітет повинен бути відновлений на окупованій Росією території Донбасу. Для цього там необхідно скасувати російські закони, податкову систему та валюту.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

За словами Цимбалюка, Україна продовжує намагання врегулювати та пом'якшити наслідки російської агресії у соціально-економічній та гуманітарній сферах, а також сфері безпеки.

Дипломат нагадав, що на засіданні Тристоронньої контактної групи 15 червня українська сторона наголосила на необхідності повного встановлення українського суверенітету на окупованому Донбасі, в тому числі відновлення системи оподаткування.

"Необхідно провести інвентаризацію державного і приватного майна на Донбасі. Йдеться про підприємства всіх форм власності, включаючи відділення банківських установ, які були експропрійовані російською стороною", - додав він.

Нагадаємо, до повернення Донбасу в правове поле України також закликала українська делегація в ТКГ.

Крім того, лідери країн Євросоюзу планують на майбутньому саміті розглянути питання виконання мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі.