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Саммит ЕС рассмотрит реализацию минских соглашений

Новости » Политика     16.06.2020 - 21:44
Саммит ЕС рассмотрит реализацию минских соглашений
Фото: Шарль Мишель (flickr.com/statephotos)

Саммит ЕС состоится 19 июня

Лидеры стран Европейского союза рассмотрят вопрос реализации минских соглашений относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Данный вопрос будет вынесен на саммит Евросоюза 19 июня.

Об этом говорится в приглашении главы Совета Европы Шарля Мишеля участникам саммита.

Саммит пройдет при участии всех 27 стран-членов Евросоюза в режиме онлайн-конференции.

"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - говорится в приглашении.

Центральной темой саммита станет Многолетние финансовые рамки и План восстановления экономики ЕС.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украина могла бы выйти из Минских соглашений, так как они не являются частью национального и международного законодательства.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что жизнеспособность минского процесса поддерживает Украина с помощью Германии и Франции.

Ранее РБК-Украина писало, что встреча советников "нормандской четверки" может состояться в ближайшие недели.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЕвросоюзДонбассминские соглашения
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