Украина обратилась в суд Гааги, а Киев запустил систему получения спецпропусков на транспорт: новости за 12 августа

Украина пожаловалась в суд Гааги из-за преступлений России против культурного наследия в Крыму, в Киеве разработали электронную систему для получения спецпропусков в общественном транспорте, в России взорвался пассажирский автобус. Подробнее о том, что произошло в четверг, 12 августа - в материале РБК-Украина.

Украина пожаловалась в суд Гааги из-за преступлений России против культурного наследия в Крыму

Офис генерального прокурора Украины направил новое сообщение в Международный уголовный суд о военных преступлениях против объектов культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия оккупационными властями. Среди них:

Древний город Херсонес Таврический и его хора;

Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале;

Крымская астрофизическая обсерватория;

Башня Константина и Доковая Башня в городе Феодосия;

Церковь Иоанна Предтечи в городе Керчь.

Киев запустил систему получения спецпропусков: как оформить

В Киеве разработали электронную систему для получения спецпропусков в общественном транспорте. В четверг, 12 августа, в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок.

Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение.

В Украине могут обязать пользователей мобильной связи регистрироваться по паспорту

В парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации передали законопроект, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту. Тем, кто этого не сделает, мобильные операторы с 1 января 2025 года перестанут предоставлять услуги - то есть, отключат.

В сообщении говорится, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей. Много кто пользуется интернет-банкингом, онлайн-заказами товаров и услуг, из-за этого возрастают риски мошенничества.

В России взорвался пассажирский автобус, пострадало более 10 человек

Вечером 12 августа в Воронеже (Россия) взорвался пассажирский автобус ПАЗ. В результате происшествия пострадало более 10 человек, одной из женщин врачи ампутировали ноги. Причины взрыва выясняют правоохранители.

В результате происшествия автобус сгорел полностью. По данным источников Telegram-канала Baza, водитель взорвавшейся маршрутки заявил, что его автобус работал на дизеле и не был оборудован газовыми баллонами.

В квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута", - Daily Mail

В Германии провели обыск в квартире охранника британского посольства, которого заподозрили в шпионаже на разведку России. У него дома нашли много российской символики, а также шеврон расформированного украинского полка милиции "Беркут".

Также в его квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС. Также среди книг шпионский роман "Качественное убийство" и самоизданная книга Дэвида Айка "Триггер", наполненная теориями заговора.

Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: "я очень уважаю украинских воинов"

Украинская атлетка и бронзовый призер Олимпиады 2020 Ярослава Магучих впервые прокомментировала скандальные фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Заявление о скандале, который вызвал волну обсуждения среди украинцев, 19-летняя Ярослава сделала в аэропорту сразу после возвращения из Токио.

Так, Магучих отметила, что в ее фотографии со спортсменкой, которая представляла команду Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде в исполнение решения спортивного арбитражного суда) не было никакой политической позиции. По словам девушки, это привычное дело на соревнованиях, когда все спортсмены поздравляют и обнимают друг друга.

"Я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. И я очень уважаю украинских воинов, которые сражаются за то, чтобы мы могли выступать на международной арене", - сказала она.

Над востоком Черного моря формируется циклон: какой погоды ожидать

Погода в Украине в пятницу, 13 августа, будет спокойная и солнечная, но на востоке прогнозируют дожди. Над востоком Черного моря формируется циклон.

Антицилон ELFI принесет в Украину погоду с умеренными значениями температуры днем и уже довольно свежими ночами и утрами. Однако влияние циклона (интенсивные осадки и порывы ветра) будет ощутимо в районе Керченского пролива, и только отдельные кратковременные дожди затронут некоторые юго-восточные области Украины.