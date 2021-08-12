Украина пожаловалась в суд Гааги из-за преступлений России против культурного наследия в Крыму
Офис генерального прокурора Украины направил новое сообщение в Международный уголовный суд о военных преступлениях против объектов культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе приведены доказательства совершенных преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Сообщение подписали генеральный прокурор Ирина Венедиктова, юристы и эксперты. В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия оккупационными властями. Среди них:
- Древний город Херсонес Таврический и его хора;
- Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале;
- Крымская астрофизическая обсерватория;
- Башня Константина и Доковая Башня в городе Феодосия;
- Церковь Иоанна Предтечи в городе Керчь.
В сообщении также подробно описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и изменения культурных ценностей на оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.
Кроме того, в документе детально описаны отдельные формы совершения преступлений со стороны российских и оккупационных властей в Крыму. Среди них:
- незаконный оборот предметов культуры;
- преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры;
- проведение незаконных археологических раскопок, в частности, мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление;
- перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.
"Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа - это уничтожить его культуру и историю", - отметила Венедиктова.