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Украина пожаловалась в суд Гааги из-за преступлений России против культурного наследия в Крыму

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Киев, Четверг 12 августа 2021 14:55
Украина пожаловалась в суд Гааги из-за преступлений России против культурного наследия в Крыму Фото: генеральный прокурор Ирина Венедиктова (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офис генерального прокурора Украины направил новое сообщение в Международный уголовный суд о военных преступлениях против объектов культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе приведены доказательства совершенных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщение подписали генеральный прокурор Ирина Венедиктова, юристы и эксперты. В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия оккупационными властями. Среди них:

  • Древний город Херсонес Таврический и его хора;
  • Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале;
  • Крымская астрофизическая обсерватория;
  • Башня Константина и Доковая Башня в городе Феодосия;
  • Церковь Иоанна Предтечи в городе Керчь.

В сообщении также подробно описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и изменения культурных ценностей на оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Кроме того, в документе детально описаны отдельные формы совершения преступлений со стороны российских и оккупационных властей в Крыму. Среди них:

  • незаконный оборот предметов культуры;
  • преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры;
  • проведение незаконных археологических раскопок, в частности, мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление;
  • перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.

"Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа - это уничтожить его культуру и историю", - отметила Венедиктова.

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