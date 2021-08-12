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Над востоком Черного моря формируется циклон: какие последствия

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Киев, Четверг 12 августа 2021 14:15
Над востоком Черного моря формируется циклон: какие последствия Фото: синоптики предупредили о циклоне над Черным морем (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине завтра будет спокойная и солнечная, но на востоке прогнозируют дожди. Над востоком Черного моря формируется циклон.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Антицилон ELFI принесет в Украину погоду с умеренными значениями температуры днем и уже довольно свежими ночами и утрами.

Однако, над востоком Черного моря образуется локальный циклон, особенно его влияние (интенсивные осадки и порывы ветра) будет ощутимо в районе Керченского пролива, и только отдельные кратковременные дожди затронут некоторые юго-восточные области Украины.

Прогноз погоды на 13 августа (facebook.com/UkrHMC)

Только в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с.

Температура ночью +10+15, на юге и востоке страны +16+21, днем +23+28; в Карпатах ночью +5+10, днем +17+22.

Напомним, погода в Украине изменится уже на следующей неделе. Синоптики прогнозируют возвращение жары в страну, пока же будет солнечно, сухо и тепло.

Отметим, в Украину придет похолодание в эту пятницу.

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