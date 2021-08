В квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута", - Daily Mail

В шпионаже подозревают 57-летнего британца, которого называют Дэвидом Смитом. Он проживает в съемной однокомнатной квартире в городе Постдам вблизи Берлина.

В его квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС. Также среди книг шпионский роман "Качественное убийство" и самоизданная книга Дэвида Айка "Триггер", наполненная теориями заговора.

Также в квартире предполагаемого шпиона нашли большой российский флаг и другие вещи с российской символикой.

Фото: квартира российского шпиона в Германии (by Anrew Young in Postdam, Germany for Mailonline)