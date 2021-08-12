ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута", - Daily Mail

Новина українською →
Потсдам, Четверг 12 августа 2021 20:53
В квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута", - Daily Mail Фото: в Германии разоблачили российского шпиона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Германии провели обыск в квартире охранника британского посольства, которого заподозрили в шпионаже на разведку России. У него дома нашли много российской символики, а также шеврон расформированного украинского полка милиции "Беркут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В шпионаже подозревают 57-летнего британца, которого называют Дэвидом Смитом. Он проживает в съемной однокомнатной квартире в городе Постдам вблизи Берлина.

В его квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС. Также среди книг шпионский роман "Качественное убийство" и самоизданная книга Дэвида Айка "Триггер", наполненная теориями заговора.

Также в квартире предполагаемого шпиона нашли большой российский флаг и другие вещи с российской символикой.

Фото: квартира российского шпиона в Германии (by Anrew Young in Postdam, Germany for Mailonline)

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Германия
NEWS
Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом
Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен