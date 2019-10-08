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Украина обратилась к РФ с требованием установить местонахождение Дудки и Бессарабова

Новости » Политика    08.10.2019 - 11:23
Украина обратилась к РФ с требованием установить местонахождение Дудки и Бессарабова
Фото: Дудка и Бессарабов (yalta-24.ru).jpg)

Их местонахождение до сих пор неизвестно

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену с требованием установить местонахождение политзаключенных Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена в Facebook.

Отметим, 25 сентября Дудку и Бессарабова этапировали из Крыма в Москву, где 15 октября Верховный суд России должен рассмотреть апелляцию на приговор по их делу. Однако в начале октября в СИЗО Лефортово сообщили, что политзаключенные еще не пребывали. Также неизвестно о их местонахождении и адвокату. В связи с этим украинский омбудсмен обратилась к российской коллеге с требованием установить их местонахождение.

"Обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяны Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов", - сообщила Денисова.

Украина обратилась к РФ с требованием установить местонахождение Дудки и БессарабоваНапомним, Владимира Дудку и Алексея Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Также РБК-Украина сообщало, что Дудке не оказывали надлежащей медицинской помощи в СИЗО Симферополя. По сообщению адвоката, у политзаключенного язва желудка и проблемы в области урологии, однако медицинская помощь не оказывается должным образом.

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