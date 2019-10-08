Україна звернулася до РФ з вимогою встановити місцезнаходження Дудки і Бессарабова

Фото: Дудка та Бессарабії (yalta-24.ru).jpg)

Їх місцезнаходження до цих пір невідомо

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена з вимогою встановити місцезнаходження політв'язнів Володимира Дудки і Олексія Бессарабова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена у Facebook.

Відзначимо, 25 вересня Дудку і Бессарабова етапували з Криму до Москви, де 15 жовтня Верховний суд Росії повинен розглянути апеляцію на вирок у їх справі. Однак на початку жовтня в СІЗО Лефортово повідомили, що політв'язні ще не прибули. Також невідомо про їх місцезнаходження й адвокату. У зв'язку з цим український омбудсмен звернулася до російської колезі з вимогою встановити їх місцезнаходження.

"Звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москальковой прийняти заходи щодо встановлення місцезнаходження Володимира Дудки і Олексія Бессарабова для подальшого інформування рідних і адвокатів", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, Володимира Дудку і Олексія Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року, а в квітні 2019 засудили до 14 років колонії суворого режиму.

Також РБК-Україна повідомляло, що Дудці не надавали належної медичної допомоги в СІЗО Сімферополя. За повідомленням адвоката, у політв'язня виразка шлунка і проблеми в області урології, однак медична допомога не надається належним чином.