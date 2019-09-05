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Политзаключенному Дудке не оказывают медицинскую помощь

Новости » Общество    05.09.2019 - 23:59
Политзаключенному Дудке не оказывают медицинскую помощь
Фото: Владимир Дудка (facebook.com/crimeahrg)

Адвокат заявил, что состояние здоровья Дудки ухудшается

Политзаключенному Владимиру Дудке не оказывают надлежащую медицинскую помощь в СИЗО Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нна Крымскую правозащитную группу.

По информации адвоката, 2 сентября во время встречи с Дудкой заключенный сообщил, что состояние его здоровья ухудшается. У него язва желудка и проблемы в области урологии, однако медицинская помощь не оказывается должным образом.

"Владимиру огласили все результаты медицинского обследования, которое проводилось в 2018 году. Однако условия содержания в СИЗО априори не располагают к надлежащему и качественному лечению", - пояснил адвокат.

Также он добавил, что дело Владимира Дудки, согласно сопроводительного письма Севгорсуда, направлено в Верховный суд РФ 30 августа. Это будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Политзаключенному Дудке не оказывают медицинскую помощь

Как известно, 4 апреля 2019 года Дудку приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 350 тыс. рублей. Вместе с Владимиром Дудкой 14 лет лишения свободы и штраф 300 тыс. получил еще одни узник Кремля - Алексей Бессарабов.

РБК-Украина писало, что подконтрольный России "Севастопольский городской суд" 4 сентября направил уголовное "дело украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

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