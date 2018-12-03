Украина обратилась к Международной морской организации из-за агрессии России

Фото: флаги стран-членов ИМО (flickr.com imo-un)

Украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты

Украина заявила протест в комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) в связи с на российской атакой на украинские военные катера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Посольство Украины в Великобритании.

Отмечается, что 34 страны-члены ИМО поддержали позицию Украины

"3 декабря этого года украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен троих украинских военных катеров и членов их экипажей", - говорится в сообщении

В частности, украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.

"На поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов ИМО, среди которых Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США, которые поддержали требования украинской стороны и осудили очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - сообщили в посольстве.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация должна освободить украинских моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе 25 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, Украина будет просить закрыть Босфор для РФ из-за агрессии в Керченском проливе.