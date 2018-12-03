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Україна звернулася до Міжнародної морської організації через агресію Росії

Новини » Політика    03.12.2018 - 17:10
Україна звернулася до Міжнародної морської організації через агресію Росії
Фото: прапори країн-членів ІМО (flickr.com imo-un)

Українська сторона засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують до українських портів

Україна заявила протест у комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (IМО) у зв'язку з російською атакою на українські військові катери. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Посольство України у Великій Британії.

Зазначається, що 34 країни-члени IМО підтримали позицію України

"3 грудня цього року українська делегація в Комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) висловила категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням у полон трьох українських військових катерів і членів їхніх екіпажів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема,  українська сторона засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують до українських портів, що є порушенням Конвенції ООН з морського права та двосторонніх українсько-російських угод.

"На підтримку позиції України висловилися делегації 34 країн-членів ІМО, серед яких Австралія, Велика Британія, Грузія, Канада, ФРН, Франція та США, які підтримали вимоги української сторони та засудили черговий акт збройної агресії Росії проти України", - повідомили у посольстві.

Відзначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Російська Федерація повинна звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці 25 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна буде просити закрити Босфор для РФ через агресію в Керченській протоці.

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