Україна проситиме закрити Босфор для РФ через агресію у Керченській протоці

Фото: Босфор (wikipedia.org)

У ВМС України зазначили, що РФ намагається встановити і поширити своє домінування

Командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що Україна проситиме закрити Босфор для Російської Федерації через агресію у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Воронченко висловив упевненість, що світова спільнота визнає, що у Керченській протоці була проведена агресія проти України.

"У зв`язку з цим і нормами конвенції Монтре, а саме - 19-й пункт, будемо намагатися просити закриття протоки Босфор у Турецькій Республіці для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права", - сказав він, зазначивши, що Україна захищає не тільки себе, але й західний світ.

"Російська Федерація намагається встановити і поширити своє домінування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому та Далекому Сході", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці.