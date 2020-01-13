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СБУ расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям

Новости » Политика     13.01.2020 - 11:59
СБУ расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

СБУ продолжает сбор данных по авиакатастрофе в Иране

Служба безопасности Украины расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям Уголовного Кодекса. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Сообщается, что авиакатастрофа украинского Boeing в Иране расследуется по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Также сообщается, что следователи СБУ продолжают сбор информации в рамках расследования.

СБУ расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора Украины изменил квалификацию авиакатастрофы в Иране на статьи, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Ранее также стало известно, что работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет проводиться в Украине.

Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Лайнер Boeing 737-8KV выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек.

11 января Тегеран признал, что самолет был сбит силами ПВО в результате "человеческой ошибки".

В Иране соберется группа быстрого реагирования по расследованию авиакатастрофы
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