Україна просить Іран передати чорні скриньки літака МАУ

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Українська сторона вживає усіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців

Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до Ірану з запитом передати бортові самописці літака рейсу PS752. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В ОГП зазначили, що Україна вживає усіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців.

"Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ та був збитий іранськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти провину на США.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розслідують авіакатастрофу в Ірані за трьома статтями Кримінального Кодексу.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.