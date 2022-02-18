Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ

"Мы обратились в Германию и Францию, чтобы помочь усилить миссию ОБСЕ. Потому что нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию", - сказала она.

Верещук подчеркнула, что для объяснения своей агрессии против Украины Россия прибегает к информационным вбросам. По ее словам, для их разоблачения требуется независимая проверка.