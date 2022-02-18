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Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в Германию и Францию направлена просьба усилить миссию ОБСЕ в Украине. Она подчеркнула, что Россия прибегает к информационным вбросам для оправдания своей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, посвященный обострению ситуации на Донбассе.

"Мы обратились в Германию и Францию, чтобы помочь усилить миссию ОБСЕ. Потому что нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию", - сказала она.

Верещук подчеркнула, что для объяснения своей агрессии против Украины Россия прибегает к информационным вбросам. По ее словам, для их разоблачения требуется независимая проверка.

Напомним, ранее главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что организация продолжит работу, несмотря на отзыв некоторыми странами своих наблюдателей.

РБК-Украина сообщало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.

Отметим, что обострение на Донбассе продолжается второй день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.

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ОБСЕДонбассИрина Верещук