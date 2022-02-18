Несмотря на сокращение наблюдателей. Миссия ОБСЕ продолжает работу в Украине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает свою работу, несмотря на отзыв некоторыми странами своих наблюдателей. На фоне обострения напряженности на Донбассе СММ решает несколько задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного наблюдателя СММ ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика .

Он также подчеркнул, что наблюдатели СММ испытывают проблемы с передвижением на Донбассе и это мешает выполнять возложенные на нее функции. Чевик добавил, что на фоне обострения ситуации в Украине и вокруг нее ОБСЕ одновременно решает несколько задач.

"СММ продолжает выполнять свои основные задачи, несмотря на проблемы, вызванные отзывом членов международной миссии некоторыми государствами-участниками", - сказал Чевик.

Напомним, 13 февраля в ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей из СММ в Украине. По данным СМИ, речь шла о представителя от США и Великобритании.

Отметим, на фоне обострения ситуации на Донбассе президент Владимир Зеленский призвал дипломатов и наблюдателей СММ ОБСЕ остаться в Украине.