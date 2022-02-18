ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Несмотря на сокращение наблюдателей. Миссия ОБСЕ продолжает работу в Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 18 февраля 2022 19:15
Несмотря на сокращение наблюдателей. Миссия ОБСЕ продолжает работу в Украине Фото: несмотря на вывод наблюдателей миссия ОБСЕ продолжает работу в Украине (twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает свою работу, несмотря на отзыв некоторыми странами своих наблюдателей. На фоне обострения напряженности на Донбассе СММ решает несколько задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного наблюдателя СММ ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"СММ продолжает выполнять свои основные задачи, несмотря на проблемы, вызванные отзывом членов международной миссии некоторыми государствами-участниками", - сказал Чевик.

Он также подчеркнул, что наблюдатели СММ испытывают проблемы с передвижением на Донбассе и это мешает выполнять возложенные на нее функции. Чевик добавил, что на фоне обострения ситуации в Украине и вокруг нее ОБСЕ одновременно решает несколько задач.

Напомним, 13 февраля в ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей из СММ в Украине. По данным СМИ, речь шла о представителя от США и Великобритании.

Отметим, на фоне обострения ситуации на Донбассе президент Владимир Зеленский призвал дипломатов и наблюдателей СММ ОБСЕ остаться в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Украина Донбасс
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти