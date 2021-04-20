Украина не обозначала намерения вернуть ядерный статус, - Кулеба

Заявлениями о возможном возвращении ядерного статуса украинская сторона не намерена нарушать взятые в 1994 году обязательства. Слова украинского посла в Германии следует воспринимать как попытки Украины обеспечить безопасность в нынешних условиях.
Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательство, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии - его слова нельзя вырывать из контекста", - сказал Кулеба.
По его словам, посол в Германии Андрей Мельник пытался объяснить, что Украина сейчас пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях.
"Но это не намерение Украины отклониться от обязательств, которые она взяла на себя в 1994 году", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее посол Андрей Мельник заявил, что Украина имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времен Второй мировой войны.
"У Украины нет другого выбора: или мы являетмя частью союза такого как НАТО и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?", - заявил дипломат.
До этого Кулеба выражал беспокойство наращиванием российского ядерного потенциала в Крыму.