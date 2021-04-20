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Україна не позначала наміру повернути ядерний статус, - Кулеба

Автор: РБК-Україна

Заявами про можливе повернення ядерного статусу українська сторона не має наміру порушувати взяті в 1994 році зобов'язання. Слова українського посла в Німеччині слід сприймати як спроби України забезпечити безпеку в нинішніх умовах.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"З 1994 року Україна ніколи не порушувала і не позначала свого наміру порушити зобов'язання, які ми взяли в 1994 році, і відновити наш ядерний арсенал. Що стосується інтерв'ю нашого посла в Німеччині - його слова не можна виривати з контексту", - сказав Кулеба.

За його словами, посол в Німеччині Андрій Мельник намагався пояснити, що Україна зараз намагається забезпечити свою безпеку в умовах, що склалися.

"Але це не намір України відхилитися від зобов'язань, які вона взяла на себе в 1994 році", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше посол Андрій Мельник заявив, що Україна має справу з найбільшим переміщенням військ в Росії з часів Другої світової війни.

"Україна не має іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватися самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - заявив дипломат.

До цього Кулеба висловлював занепокоєння нарощуванням російського ядерного потенціалу в Криму.

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Новини України ядерное оружиеДмитро Кулеба
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