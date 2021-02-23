Кулеба заявил об угрожающем наращивании Россией ядерного потенциала в Крыму
Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, что подрывает безъядерный статус украинского полуострова. Незаконные действия оккупантов создают угрозу военной экспансии РФ на Европейский континент.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 23 февраля на Конференции по разоружению 2021 года, передает прес-служба МИД.
Отмечается, что в связи с наращиванием ядерного потенциала РФ в Крыму Кулеба призвал собравшихся рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.
“Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на таких основополагающих международных документах, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие”, - отметил он
Кулеба также заявил о готовности Украины способствовать восстановлению эффективной работы конференции, в частности, принять активное участие в разработке Договора о запрещении производства материалов для ядерного оружия, расщепляющихся или материалов для других ядерных взрывных устройств. По словам министра, Украина готова присоединиться к созданию универсального документа, который предоставлял бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным путем открытие "Крымской платформы". Впрочем, по его словам, Россия пытается его сорвать.
Кулеба рассказал, что получает из различных открытых и закрытых каналов информацию о том, какой "кипишь" и нервную реакцию вызывают такие действия Украины в Российской Федерации.