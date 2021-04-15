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Кравчук о возвращении ядерного статуса Украине: пока этот вопрос не стоит

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 11:29
Кравчук о возвращении ядерного статуса Украине: пока этот вопрос не стоит Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук оценил возможность возвращения Украине ядерного статуса. По его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня внешнеполитического курса страны.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

"Есть четкие определения внешнеполитического курса. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы ... А позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может поднять вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вернуть Украине ядерный статус было бы неправильно.

Отметим, сейчас на Донбассе идет обострение ситуации. Регулярно украинские военные гибнут в результате обстрелов боевиков. При этом Российская Федерация стягивает свои силы возле украинской границы. Как писало РБК-Украина, все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины.

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