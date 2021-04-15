Кравчук о возвращении ядерного статуса Украине: пока этот вопрос не стоит

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук оценил возможность возвращения Украине ядерного статуса . По его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня внешнеполитического курса страны.

"Есть четкие определения внешнеполитического курса. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы ... А позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может поднять вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.