Украина обновила критерии определения стран "зеленой зоны" для въезда

Кабинет министров обновил правила въезда в Украину из-за границы. Правительство установило один критерий для определения иностранного государства как "страны со значительным распространением CОVID-19".

Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства, датированное 12 августа.

Кабмин установил, что государством с широким распространением коронавируса теперь является страна, в которой количество новых зарегистрированных случаев заражения на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

При этом ранее было два критерия определения государства с широким распространением COVID-19.

Перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

Так, все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или придерживаться в течение 14 дней самоизоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Кроме того, иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Напомним, 10 августа Украина обновила перечень стран "красной и зеленой зон" из-за ситуации с COVID-19 в мире: в "зеленый" список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Албания и Болгария вернулись в список "красной зоны".

А в середине июля Украина сократила "красный список" стран, исключив из него Албанию, Румынию, Болгарию, Сербию, Чехию и Египет.