Україна оновила критерії визначення країн "зеленої зони" для в'їзду

Кабінет міністрів оновив правила в’їзду в Україну з-за кордону. Уряд встановив один критерій для визначення іноземної країни як "держави зі значним поширенням CОVID-19".

Про це свідчить відповідна постанова уряду, датована 12 серпня.

Кабмін встановив, що державою із значним поширенням коронавірусу відтепер є держава, у якій кількість нових зареєстрованих випадків зараження на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

При цьому раніше існувало два критерії визначення держави значним поширенням COVID-19.

Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.

Так, всі прибулі в Україну з "червоної зони" зобов'язані або дотримуватися протягом 14 днів самоізоляції, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до моменту перетину межі. Крім того, іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

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