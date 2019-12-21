Украина обнародовала протокол по газу с Россией

Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран, которая состоялась в Берлине и Минске 19 и 20 декабря. Протокол обнародован на Правительственном портале.

Протокол, составленный на русском языке, подписали:

от ЕС - вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович,

от Украины - помощник президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель,

от РФ - вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак.

Также протокол подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Протокол содержит пакетные договоренности, которые включают продление транзита газа в течение пяти лет, а также урегулирование судебных претензий между сторонами.

В частности, "Газпром" выплатит "Натфтогазу" до 29 декабря 2019 года около 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом протокол предусматривает отмену всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений., в т.ч. иски "Нафтогаза" на 12,2 млрд долларов и на 33 млрд куб. м газа.

Также мировое соглашение будет предусматривать прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины, включая требования об уплате штрафа и пени (7,4 млрд долларов).

Согласно протоколу, "Газпром", обратится к ОО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины в следующих объемах:

2020 г. - 65 млрд куб. м газа;

2021 г. - 40 млрд куб, и газа;

2022 г. -40 млрд куб. м газа:

2023 г. - 40 млрд куб. м газа;

2024 г. - 40 млрд куб. м газа;

при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый "Газпромом" и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.

Протокол также предусматривает возможность продления транзитного контракта на 2025-2034 годы.

Согласно документу, Европейская комиссия гарантирует сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как нового оператора ГГС Украины в соответствии с нормами ЕС, в также соответствие законодательству Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС.

В протоколе указывается, что стороны должны выполнить все условия и подписать соглашения между компаниями до 29 декабря 2019 года.

Кроме того, в документе предусматривается возможность покупки Украиной российского газа "с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NGG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок".

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Как заявил, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели. В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.