Украина обнародовала протокол по газу с Россией

Протокол подписали представители Украины, ЕС и России
Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран, которая состоялась в Берлине и Минске 19 и 20 декабря. Протокол обнародован на Правительственном портале.
Протокол, составленный на русском языке, подписали:
Также протокол подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Протокол содержит пакетные договоренности, которые включают продление транзита газа в течение пяти лет, а также урегулирование судебных претензий между сторонами.
В частности, "Газпром" выплатит "Натфтогазу" до 29 декабря 2019 года около 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом протокол предусматривает отмену всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений., в т.ч. иски "Нафтогаза" на 12,2 млрд долларов и на 33 млрд куб. м газа.
Также мировое соглашение будет предусматривать прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины, включая требования об уплате штрафа и пени (7,4 млрд долларов).
Согласно протоколу, "Газпром", обратится к ОО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины в следующих объемах:
при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый "Газпромом" и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.
Протокол также предусматривает возможность продления транзитного контракта на 2025-2034 годы.
Согласно документу, Европейская комиссия гарантирует сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как нового оператора ГГС Украины в соответствии с нормами ЕС, в также соответствие законодательству Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС.
В протоколе указывается, что стороны должны выполнить все условия и подписать соглашения между компаниями до 29 декабря 2019 года.
Кроме того, в документе предусматривается возможность покупки Украиной российского газа "с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NGG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок".
Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
Как заявил, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели. В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.