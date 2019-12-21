Україна оприлюднила протокол щодо газу з Росією

Україна оприлюднила протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн, яка відбулася у Берліні і Мінську 19 і 20 грудня. Протокол оприлюднений на Урядовому порталі.

Протокол, складений російською мовою, підписали:

від ЄС - віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович,

від України - помічник президента України Андрій Єрмак, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба і міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель,

від РФ - віце-прем'єр Дмитро Козак і міністр енергетики Олександр Новак.

Також протокол підписали глава "Газпрому" Олексій Міллер, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко і керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Протокол містить пакетні домовленості, які включають продовження транзиту газу протягом п'яти років, а також врегулювання судових претензій між сторонами.

Зокрема, "Газпром" виплатить "Натфтогазу" до 29 грудня 2019 року біля 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому протокол передбачає скасування всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, за якими не прийнято остаточних рішень, в т.ч. позови "Нафтогазу" на 12,2 млрд доларів і на 33 млрд куб. м газу.

Також мирова угода буде передбачати припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до ПАТ "Газпром", заснованих на вирішенні Антимонопольного комітету України, включаючи вимоги про сплату штрафу і пені (7,4 млрд доларів).

Згідно з протоколом, "Газпром", звернеться до ГО "Оператор газотранспортної системи України" для бронювання потужностей ГТС України в наступних обсягах:

2020 г. - 65 млрд куб. м газу;

2021 г. - 40 млрд куб, і газу;

2022 р -40 млрд куб. м газу:

2023 г. - 40 млрд куб. м газу;

2024 г. - 40 млрд куб. м газу;

за умови, що до моменту бронювання НКРЕКП буде встановлено конкурентний тариф, що визнається "Газпромом" і відповідає рівню газотранспортних тарифів, які застосовуються у країнах Західної та Центральної Європи.

Протокол також передбачає можливість продовження транзитного контракту на 2025-2034 роки.

Згідно з документом, Європейська комісія гарантує сертифікацію ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" як нового оператора ГГС України відповідно до норм ЄС, в також відповідність законодавству України в сфері регулювання транспортування газу вимогам ЄС.

У протоколі вказується, що сторони повинні виконати всі умови і підписати угоди між компаніями до 29 грудня 2019 року.

Крім того, в документі передбачається можливість покупки Україною російського газу "з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хаба (NGG) за винятком обґрунтованої знижки з урахуванням обсягу таких поставок".

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, українські компанії "Оператор ГТС" і "Нафтогаз" підпишуть контракти з "Газпромом" протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з "Газпромом" щодо виплати до кінця року "Нафтогазу" майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.