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Украина обеспечила место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020

Новости » Спорт     17.11.2019 - 20:02
Украина обеспечила место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Команда Андрея Шевченко останется в шестерке лучших команд отбора

Сборная Украины гарантировала себе попадание в первую корзину при жеребьевке финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом информируется на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Сине-желтые" сыграли вничью со сборной Сербии (2:2) в заключительном туре отбора Евро-2020 и избежали риска покинуть первую шестерку лучших команд отборочного цикла турнира.

Попадание в список сеяных стратегически важно, поскольку в таком случае сборная Украины может избежать встречи с топ-сборными уже на групповом этапе Евро-2020.

Предварительный посев будет известен после окончания всех матчей квалификации. Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте (Румыния) в 19:00 по киевскому времени.

Еще четыре сборные пробились в финальную стадию Евро-2020 Сборная Украины минимально обыграла Эстонию в товарищеском матче
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